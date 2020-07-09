Плюсы и минусы хабаровского губернатора. Какой ящик Пандоры может открыть дело Фургала

Арест губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала стал большой неожиданностью как для главы оппозиционной фракции в Госдуме Владимира Жириновского, пригрозившего уходом ЛДПР из Госдумы, так и для его подчинённых, которым срочно потребовались больничные и отпуска, только чтобы не оказаться в числе первых на допросах.

До 2018 года губернатор представлял регион в Госдуме, прошёл через несколько созывов и был избран, как считают многие политологи, протестным голосованием. За два года опытный политик не сумел растерять баллов, а по своему стилю руководства напоминал первого президента России, что получило поддержку у жителей края, считает политолог Евгений Минченко.

— Из плюсов Фургала я бы назвал стиль коммуникаций с населением. Он нашёл популистскую интонацию в стиле раннего Ельцина, поставив акценты на борьбу с привилегиями чиновников, урезав им зарплаты. Отлично работали и его громкие разносы нерадивых демократов. Поэтому стилистически Фургал был достаточно эффективен, это подтверждают данные социологии. А с точки зрения экономики он похвастаться успехами не мог. Многое осложняли его коммуникации с федеральным центром, в пику которому он избрался. Наивно было бы ожидать, что за это время произойдут экономические прорывы у оппозиционного губернатора, — сказал Минченко Лайфу.

Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Политтехнолог Марат Баширов приводит примеры неспособности Фургала наладить деловые контакты с федеральными властями. По его словам, это было связано в первую очередь с тем, что он так и не смог обосновать региональные программы.

— Соответственно, результатом стали пониженные показатели по реализации нацпроектов и рассинхронизация действий при эпидемии коронавируса. Хабаровский край граничит с Китаем, и, когда началась первая волна, работа на пограничных пунктах была слабо организована. Федеральным ведомствам приходилось самостоятельно, без поддержки региональных властей, решать очень много вопросов. За это его и критиковали в Роспотребнадзоре и пограничной службе, — рассказывает политтехнолог.

В итоге был остановлен большой транзит, китайским фурам запретили передвижение. Выход был найден, для этого пришлось задействовать только российских перевозчиков. Эта достаточно локальная ситуация продемонстрировала, что ему не удалось наладить отношения с федеральными властями.

— Ещё одним критическим моментом, который повлиял на падение его авторитета в регионе и в политике, стало перемещение столицы ДФО и перенесение полпредства во Владивосток из Хабаровска. Такой публичный удар сократил в том числе и взаимоотношения с полпредством, отчасти согласование тех программ, на которые полпредство влияет. В частности, это ударило по дорожному строительству, — добавил Марат Баширов.

Фото © ТАСС

Несмотря на успех Фургала в областной думе, замещение "Единой России" депутатами от ЛДПР негативно сказалось на бюджетных процессах, которые были завязаны на Хабаровский край. Они потеряли часть дотаций.

— Главе региона удалось избрать в Законодательное собрание Хабаровского края фракцию от ЛДПР, которая занимает теперь доминирующее положение, что ему обеспечивало лояльность. Но политический баланс он не сохранил. Получается, там было и второе дно, раз кроме Фургала арестовали двух депутатов ЗС от ЛДПР. Вполне возможно, что у него смысл заключался не в том, чтобы обеспечить лояльность Заксобрания, а, как это сейчас называют, создать организованное преступное сообщество. Поэтому мне кажется, что количество дел в Хабаровском крае будет множиться. Там были проблемы, связанные с заводом "Амурсталь", вторичной переработкой металла и лесной отраслью. Огромный поток, который добывается чёрными лесорубами, не был остановлен. В этих направлениях не был наведён порядок. Поэтому политтехнологи не зря помещали его на самые нижние позиции, в подвальную часть своих рейтингов эффективности губернаторов, — сказал Баширов.

Политолог Алексей Чеснаков отметил, что вокруг этого дела, как бы ни старались, создать политический хайп не получится, поскольку "проблема Фургала связана не с его политической идентификацией, а только с его криминальным прошлым".

— Происходящее — естественный процесс родом из 90-х. На Дальнем Востоке и в Сибири довольно много таких случаев, когда люди, связанные с криминалитетом, шли в политику и пытались защитить себя таким образом. Связано ли с этой мотивацией дело Фургала или нет, мы сейчас сказать не можем, поскольку ждём данных из правоохранительных органов, — сказал Чеснаков.