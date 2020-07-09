Лайф снял с коптера коттедж Фургала, у ворот которого губернатора задержали утром — видео

Видео © LIFE

Лайф публикует съёмку с коптера, сделанную у коттеджа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и у здания региональной администрации. На кадрах видно два автомобиля, припаркованных на участке чиновника, ещё две машины стоят у ворот. По территории ходит несколько человек.

На участке Фургала — двухэтажный дом с мансардными окнами и два здания поменьше, всё огорожено забором, рядом виднеется лесной массив. Недвижимость расположена в обычном районе, пропускная система отсутствует. Рядом с участком губернатора есть и старые дома. Соседи главы региона — люди с достатком чуть выше среднего.

Помимо коттеджа губернатора Лайф снял с коптера здание краевой администрации. Оно расположено на центральной площади Хабаровска. На записи видны балконы — на один из них на десятом этаже любил выходить Фургал.