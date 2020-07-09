Уголовные губернаторы. За что в России сажали за решётку глав регионов

Задержание губернатора Хабаровского края — главная политическая новость. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали Сергея Фургала возле дома. Главу Дальневосточного региона отправили на самолёте в Москву. Его подозревают в организации убийств двух бизнесменов и исчезновении третьего: преступления совершены в 2004–2005 годах. Фургал стал 13-м главой региона, арестованным за последние 10 лет. Вот истории остальных губернаторов.

Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка

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Вячеслав Дудка руководил регионом с 2005 по 2011 год. В 2011 году на него завели уголовное дело за взятку. В ноябре 2010-го он получил через посредника 40 млн рублей. За эти деньги губернатор предоставил компании землю в аренду на три года — там планировали строить гипермаркет. Посредник коррупционной сделки во всём признался, и дело прекратили. Главу компании, которая давала взятку, также к суду не привлекли — по истечении срока давности. Дудке дали 9,5 года и 900 тысяч рублей штрафа. Но в 2018 году он вышел по УДО за примерное поведение.

Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко

Фото © ТАСС / Нетисов Ростислав

Василий Юрченко руководил областью с 2010-го, а в 2014 году его сняли с поста "в связи с утратой доверия". Сняли губернатора в марте, а уголовное дело о превышении служебных полномочий возбудили в мае. Чиновник лоббировал продажу недостроя одного из предприятий области. За это губернатор якобы получил 18 млн рублей. А ещё раньше, в 2012 году, незаконно перевёл один крупный земельный участок из федеральной собственности. Второе дело в итоге закрыли. За первое осудили в 2017 году: губернатор Юрченко получил три года условно.

Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин

Фото © ТАСС / Иван Балов

Александр Хорошавин руководил областью с 2007 по 2015 год. Губернатора задержали в ходе спецоперации ночью в марте 2015 года. Арестовали не только его. Компанию составили зампред правительства, министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия, а также советник Хорошавина. Их обвинили в получении взяток на общую сумму 522 млн рублей. Александр Хорошавин не признал вину. Но суд приговорил его к штрафу в 500 миллионов и 13 годам колонии строгого режима. В 2018 году против него завели новое дело о коррупции — заседание суда в августе этого года.

Губернатор Брянской области Николай Денин

Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Николай Денин руководил Брянской областью с 2004 по 2014 год. А в мае 2015-го его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В 2011 и 2012 годах глава региона выделил почти 22 миллиона рублей из резервного фонда как помощь птицефабрике, которой владела его семья. Николая Денина осудили на четыре года колонии общего режима и взыскали полную компенсацию потраченных средств. В апреле этого года экс-губернатор Брянской области вышел по УДО.

Глава Республики Коми Владимир Торлопов

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Владимир Торлопов руководил Республикой Коми с 2001 по 2010 год. Однако обвинение ему предъявили лишь в 2016 году. Его подозревали в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Кроме Торлопова по делу проходили почти все первые лица, его преемник, замы, глава Государственного совета и прочие. Коллективную вину следствию доказать при этом не удалось. Но Торлопова осудили на 6,5 года и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Выйти экс-губернатор должен в январе 2023 года.

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер

Фото © ТАСС / Василий Максимов

Вячеслав Гайзер руководил республикой с 2010 по 2015 год. В сентябре 2015-го его арестовали вместе с замами. Обвинили в создании ОПГ ради незаконного завладения государственным имуществом. Например, похитили 100% акций птицефабрики и потратили средства из фонда поддержки инвестиционных проектов. Ущерб составил свыше 3,5 миллиарда рублей. А кроме того, 198 млн рублей взяток и 988,5 миллиона отмытых денег. Но дело об ОПГ развалилось. Осудили лишь Гайзера — экс-губернатора приговорили к 11 годам колонии и оштрафовали на 160 млн рублей.

Губернатор Кировской области Никита Белых

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Никита Белых руководил Кировской областью с 2009 по 2016 год. В июне 2016 года его задержали в одном из ресторанов Москвы во время получения взятки. На Белых завели дело за получение взятки в особо крупном размере и сняли с должности в связи с утратой доверия. Экс-губернатора подозревали в двух эпизодах. В обоих случаях деньги он брал в евро — 200 и 400 тысяч. То есть порядка 50 миллионов рублей по нынешнему курсу. Взятки дали бизнесмены за покровительство губернатора при вырубке леса. Никиту Белых осудили на восемь лет строгого режима и оштрафовали на 48,2 млн рублей. Экс-губернатор Кировской области сидит в Рязанской области

Губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Михаил Юревич руководил Челябинской областью с 2010 по 2014 год. В марте 2017 года против него возбудили уголовное дело. Причём за получение взяток от министра здравоохранения региона. За всё время он получил 26 млн рублей. Кроме того, следствие обвинило экс-губернатора в покровительстве бизнесу за общее вознаграждение в 3,4 миллиарда рублей. Но привлечь к следствию бывшего губернатора не удалось. Сперва тот скрылся в Израиле. И хоть в 2017 году он был заочно арестован и осужден, Михаил Юревич сейчас проживает в Великобритании.

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьёв

Александр Соловьёв руководил Удмуртией с 2014 по 2017 год. В 2017 году на него завели уголовное дело. Губернатора сняли с должности в связи с утратой доверия. Соловьёва обвинили в получении взятки в 139 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги ему передала компания, строившая мосты у города Камбарки. А губернатор якобы обещал выделить лицензии на изучение недр, на добычу леса и распорядиться внеочерёдно оплатить работы по строительству мостов из бюджета. Александр Соловьёв свою вину отрицает. Его дело рассматривает суд.

Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Леонид Маркелов руководил Марий Эл с 2001 по 2011 год. А в 2017 году на него возбудили уголовное дело о получении взятки и превышении служебных полномочий. Следствие считает, что Маркелов получил 235 миллионов рублей за покровительство при выплате средств госсподдержки для крупного агрохолдинга. Кроме того, ему вменяют и незаконное хранение боеприпасов — 30 патронов были найдены при обыске. В мае прошлого года Нижегородский районный суд начал рассмотрение дела. Леонид Маркелов находится под арестом и вину не признает.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Винников

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Александр Винников руководил Еврейской автономной областью с 2010 по 2015 год. В 2018 году его обвинили в "подстрекательстве к злоупотреблению служебными полномочиями". Прокуратура уверена, что губернатор уговаривал начальника Управления здравоохранения области закупить оборудование для онкологического диспансера по завышенным ценам. Экс-губернатора осудили на четыре года условно. Но обвинение обжаловало приговор как чрезмерно мягкий. Дело отправили на пересмотр.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков

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