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СМИ: Фургал не признал вину в организации убийств предпринимателей

Губернатор находится на допросе в здании Следственного комитета в Москве.

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Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал свою вину в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал, — пояснил собеседник агентства.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля, его уже доставили в Москву. Губернатор находится на допросе в Следственном комитете.

Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Экс-депутата Госдумы проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержаны ещё четыре человека.

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