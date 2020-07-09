СМИ: Фургал не признал вину в организации убийств предпринимателей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал при задержании не признал свою вину в организации убийств бизнесменов в 2004–2005 годах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

— При задержании он сказал, что не понимает причин и с чем это связано. Вину не признал, — пояснил собеседник агентства.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля, его уже доставили в Москву. Губернатор находится на допросе в Следственном комитете.