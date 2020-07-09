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Задержанного губернатора Хабаровского края Фургала доставили на допрос в СК

Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного утром по подозрению в организации убийств предпринимателей, доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Да, он находится в здании Следственного комитета, — заявил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте главы региона.

В Кремле, комментируя задержание Фургала, заявили, что решение о его отставке пока не принято. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что к выводам о принадлежности губернатора к криминальным группировкам может прийти лишь суд, сейчас они преждевременны.

Напомним, утром в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержано ещё четыре человека. Фургала доставили в Москву, где будут проходить следственные действия по делу.

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