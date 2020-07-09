Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пресс-секретарь Фургала — о его задержании: На убийцу не похож

Женщина отметила, что всё случилось внезапно, в том числе и для губернатора Хабаровского края.

69

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Пресс-секретарь задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко рассказала Лайфу, что всё произошло внезапно и ничего не предвещало беды.

Общались последний раз накануне, всё было хорошо, настроение было нормальное, ничто не предвещало беды. Всё это было внезапно, в том числе и для него самого, — отметила женщина.

По словам Томченко, нареканий к работе губернатора никогда не было, а задержание вызывает вопросы.

Очень странная история с такими уголовными делами начала нулевых годов. Почему не раньше? Он ведь был трижды депутатом Госдумы, также участвовал в губернаторской гонке в 2013 году... На убийцу не похож, — отметила пресс-секретарь.

Томченко подчеркнула, что, судя по реакции людей в социальных сетях, скорее всего, будут какие-либо акции в поддержку задержанного губернатора.

Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляют в Москву. В российской столице будут проходить следственные действия.

Выбор редакции

Loading...