СКР показал, как задержанного губернатора Хабаровского края Фургала везут в Москву

СК РФ показал видео, как задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставляют в Москву. На кадрах видно, что следователи сопровождают в самолёт чиновника с сумкой и портфелем в руках.

В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение, а также суд изберёт меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

Напомним, утром в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержано ещё четыре человека.