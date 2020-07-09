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СКР опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Против политика возбуждено уголовное дело.

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Следственный комитет РФ опубликовал в Сети видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июля.

На кадрах видно, как политика задерживают в тот момент, когда он находится в своём автомобиле. После этого главе региона сообщают о задержании и пересаживают в автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, Сергея Фургала подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Кроме того, было задержано ещё четыре человека.

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