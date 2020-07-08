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Из "Уфы" в "Спартак". Леонид Федун объявил о назначении нового генерального директора

Ранее эту должность в московском клубе занимал Томас Цорн.

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Фото © Instagram / ufafc

Президент футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун сообщил журналистам, что новым генеральным директором команды стал Шамиль Газизов.

До этого Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе". Там он работал с 2011 года и именно с его именем связаны в клубе наиболее высокие достижения. При нём уфимский клуб впервые за всю историю вышел в элитный дивизион чемпионата России. А в сезоне 2017/18 "Уфа" заняла шестое место в первенстве страны, тем самым завоевав право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Однако в групповой этап этого европейского турнира клуб из Башкортостана выйти не сумел.

На посту гендиректора "Спартака" 51-летний Газизов сменил Томаса Цорна, с которым ранее был расторгнут контракт.

За три тура до конца чемпионата московский клуб идёт на седьмом месте, набрав 33 очка. В следующем матче "Спартак" в гостях встретится с "Сочи".

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