Из "Уфы" в "Спартак". Леонид Федун объявил о назначении нового генерального директора

До этого Газизов занимал аналогичную должность в "Уфе". Там он работал с 2011 года и именно с его именем связаны в клубе наиболее высокие достижения. При нём уфимский клуб впервые за всю историю вышел в элитный дивизион чемпионата России. А в сезоне 2017/18 "Уфа" заняла шестое место в первенстве страны, тем самым завоевав право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы. Однако в групповой этап этого европейского турнира клуб из Башкортостана выйти не сумел.