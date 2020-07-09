СБ ООН не поддержал гуманитарную резолюцию РФ по Сирии

Совет Безопасности (СБ) ООН не поддержал российский проект резолюции, согласно которому на сирийско-турецкой границе должен был остаться только один переход для доставки гумпомощи. Об этом сообщил председатель Совбеза Кристоф Хойсген.

— Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов, — сказал он.

По его словам, за российское предложение проголосовали только четыре члена Совбеза, семь были против, ещё четверо воздержались. При этом для принятия документа необходимо получить поддержку как минимум девяти членов совета.

Ранее Россия и Китай наложили вето на проект резолюции, составленный Германией и Бельгией, по которому на границе Сирии и Турции должны продолжать работу два погранперехода для гуманитарной помощи. Как пояснил постпред РФ в СБ Василий Небензя, сирийское правительство сократило число неподконтрольных регионов страны, и поэтому данный механизм можно "сворачивать".