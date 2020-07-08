Лайф узнал, как в "Москвариуме" акулы "отметили" День семьи, любви и верности

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Семье акул Мише и Маше устроили праздничный ужин в честь празднования Дня семьи, любви и верности. Корреспонденты Лайфа понаблюдали за тем, как хищники "отметили" этот праздник в "Москвариуме".

— Миша и Маша — это наша замечательная пара тигровых песчаных акул. Обитают они у нас с открытия, и приехали они к нам в возрасте трёх-четырёх лет. Но с тех пор они значительно выросли, сейчас они уже внушительных размеров. При этом Мария несколько крупнее Михаила, у неё более активный аппетит, — рассказала руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.

В День семьи, любви и верности пару угостили кальмарами. Однако кормят акул предельно аккуратно: в кольчужных перчатках и с помощью подающей палки.

Стоит отметить, что пока у хищников нет потомства, однако сотрудники "Москвариума" надеются, что пополнение будет.