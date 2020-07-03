У китовых акул нашли зубы на глазах — фото

У китовых акул обнаружили удивительную особенность строения глаз, пишет PLoS ONE. Сообщается, что исследователи изучили глазные яблоки морских животных с помощью компьютерной томографии и увидели на их поверхности тысячи зубчатых чешуек. Ими оказалась покрыта область вокруг радужной оболочки.

Фото © PLoS ONE

Как пояснили учёные, подобными "зубчиками" покрыта и кожа этих акул, это помогает уменьшить трение воды и плавать быстрее. Однако на глазах чешуйки совершенно другой формы: они рассечённые. По мнению биологов, их предназначение тоже отличается. Они, вероятно, служат для защиты глаз от механических повреждений и выполняют функцию век. Исследователи подчеркнули, что это уникальное явление: у других акул и вообще хрящевых рыб такого до сих пор не наблюдали.

Отмечается, что удалось изучить и ещё одну интересную способность китовых акул: они могут втягивать глаза в череп.

Фото © PLoS ONE

Ультразвуковое исследование показало, что глаз погружается в глазницу на глубину примерно в половину своего диаметра. По мнению учёных, животное продолжает при этом видеть и даже может вращать втянутыми глазами, хотя угол обзора, конечно, всё равно сужается.

Фото © PLoS ONE