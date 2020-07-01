Президенты России, Турции и Ирана проводят онлайн-саммит по Сирии

Президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани — проводят саммит по Сирии в режиме видеоконференции. Очную встречу астанинской тройки сделала невозможной пандемия коронавируса.

Рухани, как принимающая сторона, открыл переговоры. Он начал со слов сожаления из-за переноса очного саммита Иран — РФ — Турция в связи с эпидемией CoViD-19. Лидеры трёх стран в ходе сегодняшней встречи обсудят события, которые произошли в САР с начала вспышки коронавирусной инфекции.

Российский лидер отметил, что сообща России, Турции и Ирану удалось сделать в Сирии многое. Снизился уровень насилия, постепенно восстанавливается мир, созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования. Владимир Путин добавил, что обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась