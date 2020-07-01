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Президенты России, Турции и Ирана проводят онлайн-саммит по Сирии

Лидеры трёх стран намерены обсудить события, которые произошли в САР с начала пандемии.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани — проводят саммит по Сирии в режиме видеоконференции. Очную встречу астанинской тройки сделала невозможной пандемия коронавируса.

Рухани, как принимающая сторона, открыл переговоры. Он начал со слов сожаления из-за переноса очного саммита Иран — РФ — Турция в связи с эпидемией CoViD-19. Лидеры трёх стран в ходе сегодняшней встречи обсудят события, которые произошли в САР с начала вспышки коронавирусной инфекции.

Российский лидер отметил, что сообща России, Турции и Ирану удалось сделать в Сирии многое. Снизился уровень насилия, постепенно восстанавливается мир, созданы предпосылки для устойчивого политико-дипломатического урегулирования. Владимир Путин добавил, что обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом. Одной из тем беседы стала реализация российско-турецких договорённостей по идлибской зоне деэскалации, которые были достигнуты в марте.

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