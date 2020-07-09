Власти Подмосковья окажут максимальную помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Рузе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП с прорывом дамбы в городском округе Руза, где водой оказался затоплен частный сектор и повреждены дороги.

— Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь, — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Воробьёв подчеркнул, что все экстренные службы сейчас брошены в Рузский городской округ. По словам главы Московской области, угрозы жизни и здоровью людей в настоящий момент нет.

По факту прорыва дамбы прокуратура региона организовала проверку. На место направлен главный прокурор Рузы Николай Развозжаев, ситуация находится под контролем.