Власти Подмосковья окажут максимальную помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Рузе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил в кратчайшие сроки ликвидировать последствия ЧП с прорывом дамбы в городском округе Руза, где водой оказался затоплен частный сектор и повреждены дороги.
— Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь, — приводит слова губернатора его пресс-служба.
Воробьёв подчеркнул, что все экстренные службы сейчас брошены в Рузский городской округ. По словам главы Московской области, угрозы жизни и здоровью людей в настоящий момент нет.
По факту прорыва дамбы прокуратура региона организовала проверку. На место направлен главный прокурор Рузы Николай Развозжаев, ситуация находится под контролем.
Ранее Лайф публиковал видеозапись, на которой очевидец запечатлел момент, как в жилой дом в Рузе "уплывает" из-за разлива реки и прорыва дамбы.
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