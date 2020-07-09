Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Фургала в 2004 году обыскивали по делу об убийстве бизнесмена

Тогда у ныне губернатора Хабаровского края нашли около 100 патронов.

1187

Фото © Следственный комитет России / ТАСС

Обыски у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного утром 9 июля в рамках расследования уголовного дела организованной преступной группы, проходили ещё в 2004 году. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

По данным телеканала, у Фургала обнаружили около сотни патронов, аналогичных тем, которыми был застрелен предприниматель Роман Сандалов. 16 лет назад ему удалось избежать наказания, хотя у правоохранителей имелись очевидные доказательства его причастности к убийству.

Ранее Лайф сообщал, что Сергея Фургала после задержания отправили спецрейсом в Москву, при этом его пресс-служба не смогла подтвердить информацию о его местонахождении. По версии следствия, глава Хабаровского края является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории региона, а также Амурской области.

Выбор редакции

Loading...