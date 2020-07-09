Фургала в 2004 году обыскивали по делу об убийстве бизнесмена

Обыски у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного утром 9 июля в рамках расследования уголовного дела организованной преступной группы, проходили ещё в 2004 году. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

По данным телеканала, у Фургала обнаружили около сотни патронов, аналогичных тем, которыми был застрелен предприниматель Роман Сандалов. 16 лет назад ему удалось избежать наказания, хотя у правоохранителей имелись очевидные доказательства его причастности к убийству.