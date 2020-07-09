Опрос: Большинство россиян намерены сэкономить на отпуске

Практически две трети россиян нынешним летом планируют потратить на отдых меньше денег, чем в прошлые годы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование банка "Открытие".

— 62% россиян намерены потратить на отдых меньше, чем в прошлые годы, поскольку считают, что в нынешних обстоятельствах лучше экономить деньги, — говорится в сообщении.

При этом практически у каждого пятого — 18% — летние планы, несмотря на ситуацию с коронавирусом, не изменились, и лишь 1% респондентов собираются потратить больше, чем раньше.

Согласно результатам опроса, 63% готовы выложить за отпуск до 50 тысяч рублей, почти наполовину меньше — 31% — хотели бы уложиться в 50–100 тысяч рублей, ещё 6% планируют потратить 100–200 тысяч. Больший бюджет на отдых закладывают только 1% опрошенных.

Отмечается, что порядка 44% россиян заявили, что во время действия жёстких ограничительных мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса, целенаправленно копили деньги на летний отдых. Чаще остальных такой вариант ответа выбирали жители столичного региона — 51%, реже всего — Приволжского федерального округа — 30%.