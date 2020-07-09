Специалист рассказал об основных правилах при сборе и приготовлении грибов

Член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал граждан быть внимательными в выборе грибов, отдавать преимущество безопасным местам для их сбора, а также не прибегать к экспериментам в приготовлении данного продукта.

В беседе с РИА "Новости" он также отметил, что при первых подозрительных симптомах стоит обращаться за помощью к врачам.

— Надо быть особо внимательным как к самостоятельному сбору, так и приобретению уже собранных грибов или приготовленных из них солений или блюд, потому что в грибах содержатся токсины, воздействующие на клетку организма и вызывающие её гибель. Причём это токсины совершенно разного спектра действия: одни воздействуют на печень, вторые — на головной мозг, третьи — на почки и так далее. Поэтому и спектр симптомов очень разный. И когда человек поел грибов, у него могут возникнуть диспептические явления: рвота, тошнота, слабость, одышка, иногда бывает тремор, — подчеркнул Менделевич.

Он добавил, что при обращении за медицинской помощью нужно помнить, какие именно грибы вы употребляли и во сколько.

Менделевич поведал, что не следует собирать грибы у автотрасс или в засушливых местах. А сами грибы должны быть знакомые, не червивые и не перезревшие. Депутат посоветовал гражданам следовать правилу: "сомневаешься — проходи мимо".

Кроме того, Менделевич уточнил, что не следует есть грибы без переработки, а во время готовки не стоит рисковать, экспериментируя с рецептами. Он отметил, что не надо есть данный продукт большими порциями. Лучше попробовать небольшую часть и понаблюдать, как будет себя вести организм.