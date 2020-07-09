В Белграде десять полицейских пострадали в потасовках с протестующими из-за карантина

Не менее десяти полицейских пострадали в результате беспорядков, которые второй день бушуют в столице Сербии после того, как правительство объявило об ужесточении санитарных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил глава МВД страны Небойша Стефанович в ходе пресс-конференции.

— Коллеги оповестили меня, что у нас пострадало десять полицейских. Один из них в очень тяжёлом состоянии, у него перелом обеих ног, — сказал он.

По его словам, происходящее сейчас в Белграде и ряде других городов страны является наглядным примером ситуации, когда с помощью "откровенного насилия" и физической силы идут попытки захватить власть в республике без "демократических процедур".

Стефанович также отметил, что на второй день беспорядков стражи порядка вели себя максимально корректно и предпринимали ответные меры только в случаях, когда их жизни угрожала опасность. Он также указал, что в волне протестов из-за ужесточения санитарных мер просматривается "иностранное вмешательство", которое будет расследовать полиция.