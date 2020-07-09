На Украине рассказали, почему страна потеряла Крым навсегда

Экс народный депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина навсегда потеряла полуостров из-за действий властей страны по отношению к крымчанам. Об этом она рассказала в эфире канала NewsOne.

Такое мнение бывший парламентарий выразила, говоря о военном конфликте в Донбассе. По словам Герман, власти Незалежной не выполняют Минские соглашения, тем самым Украина приобрела имидж государства, которое не считается со взятыми на себя обязательствами.

— С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Я боюсь, что Донбасс на Украину больше не вернётся. Люди уже берут там российские паспорта, потому что люди понимают, что в стране, которая для них неродная, у них больше защиты и больше уверенности в завтрашнем дне, чем в своей родной. Так же и крымчане. Крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не даёт воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, она не даст им воды? — подчеркнула экс-нардеп.

Герман рассказала, что в украинских сёлах всегда стояла кружка у колодца, чтобы любой мог зайти и утолить жажду. При этом бывший украинский депутат отметила, что украинские власти, "крича на каждом шагу" о том, что считают полуостров своей территорией, не дают воду жителям этого региона.

— Мы им воды не даём и хотим, чтобы люди вернулись? — резюмировала Герман.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счёт естественных водохранилищ, которые за последний год сильно обмелели из-за небольшого количества осадков, а также путём бурения скважин и добычи из подземных источников.