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Регион
Опубликовано 9 июля 2020, 05:18

В Словении неизвестные подожгли статую жены Дональда Трампа

Сожжённую скульптуру убрали с того места, где она стояла.

Недалеко от словенского города Севница, в котором родилась первая леди США Меланья Трамп, неизвестные люди подожгли её деревянную статую, появившуюся в прошлом году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на автора идеи скульптуры Брэда Дауни.

Отмечается, что сотрудники полиции рассказали ему о случившемся 5 июля. В данный момент правоохранители проводят расследование данного инцидента. О причинах вандализма пока ничего не известно.

Сожжённую статую жены президента США убрали с того места, где она стояла.

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Скульптурная фигура Меланьи Трамп была изображена в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Статуя была выполнена из дерева в жанре наивного искусства.

Многие люди в соцсетях часто писали о том, что скульптура не очень похожа на первую леди США. Пользователи отмечали сходство статуи со Смурфеттой (героиней мультфильма "Смурфы"), называя её причудливой, уродливой и позорной.

Стоит также отметить, что в январе 2020 года в Словении неизвестными была сожжена и часть деревянной скульптуры самого действующего президента США Дональда Трампа.

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Фото © Twitter / Sandra Rodkey

Иван Косицын
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