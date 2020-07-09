В Словении неизвестные подожгли статую жены Дональда Трампа

Недалеко от словенского города Севница, в котором родилась первая леди США Меланья Трамп, неизвестные люди подожгли её деревянную статую, появившуюся в прошлом году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на автора идеи скульптуры Брэда Дауни.

Отмечается, что сотрудники полиции рассказали ему о случившемся 5 июля. В данный момент правоохранители проводят расследование данного инцидента. О причинах вандализма пока ничего не известно.

Сожжённую статую жены президента США убрали с того места, где она стояла.

Скульптурная фигура Меланьи Трамп была изображена в голубом платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Статуя была выполнена из дерева в жанре наивного искусства.

Многие люди в соцсетях часто писали о том, что скульптура не очень похожа на первую леди США. Пользователи отмечали сходство статуи со Смурфеттой (героиней мультфильма "Смурфы"), называя её причудливой, уродливой и позорной.