В пресс-службе губернатора Хабаровского края не знают о местонахождении Фургала

Пресс-служба губернатора Хабаровского края не располагает информацией о том, где сейчас находится задержанный глава региона Сергей Фургал, которого подозревают в организации покушений.

– На данный момент ничего не известно о его местонахождении, – говорится в сообщении.

В то же время, близкий к следствию источник сообщил РИА "Новости", что Фургал был отправлен из Хабаровска в Москву.

Отмечается, что Фургал был задержан силовиками утром возле своего дома и не успех заехать на работу, чтобы назначить временно исполняющего обязанности. В случае его отстранения, новый глава региона будет избран на выборах в 2021 году.