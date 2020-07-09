В пресс-службе губернатора Хабаровского края не знают о местонахождении Фургала

Пресс-служба губернатора Хабаровского края не располагает информацией о том, где сейчас находится задержанный глава региона Сергей Фургал, которого подозревают в организации покушений.
– На данный момент ничего не известно о его местонахождении, – говорится в сообщении.
В то же время, близкий к следствию источник сообщил РИА "Новости", что Фургал был отправлен из Хабаровска в Москву.
Отмечается, что Фургал был задержан силовиками утром возле своего дома и не успех заехать на работу, чтобы назначить временно исполняющего обязанности. В случае его отстранения, новый глава региона будет избран на выборах в 2021 году.
Ранее Лайф сообщал, что Сергея Фургала задержали в рамках расследования уголовного дела организованной преступной группы, причастной к ряду особо тяжких преступлений на территории Хабаровского края и Амурской области. По версии следствия, губернатор является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004–2005 годах.