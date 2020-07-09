СМИ: Губернатор Хабаровского края подозревается минимум в двух убийствах и одном покушении

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают минимум в двух эпизодах организации убийства и одном покушении на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идёт об убийстве местных предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Ранее сообщалось, что следственными органами был задержан Сергей Фургал, которого подозревают в организации покушения на убийство и убийстве ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Кроме того, по данному делу также было задержано ещё четыре человека.