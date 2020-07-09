В США на следующей неделе возобновят смертные казни

Власти США начиная со следующей недели намерены возобновить исполнение смертных приговоров в отношении преступников, которые были осуждены на федеральном уровне. Об этом сообщает АР.

— Начиная с понедельника три человека должны умереть от смертельной инъекции в тюрьме в Индиане (штат США. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Отмечается, что членам семей преступников и их жертв будет разрешено присутствовать при процессе, однако из-за ситуации с коронавирусом все пришедшие должны быть в защитных масках. По данным журналистов, Бюро тюрем США уже несколько месяцев проводило соответствующие учения.

По данным газеты The Washington Post, до этого момента федеральными властями США смертный приговор приводился в исполнение в 2003 году, и с тех пор действовал неофициальный мораторий. Он был вызван тем, что не получалось согласовать правила применения самой строгой меры. При этом на уровне штатов она по-прежнему исполнялась.