Посол РФ в США заявил, что Россия предпримет необходимые шаги после выхода американцев из ДОН

Посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что все заинтересованные российские ведомства, в том числе Минобороны России, предпримут необходимые шаги после заявлений американских властей о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом дипломат заявил на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

– Я хочу сказать, что это очень серьёзный шаг со стороны США. И я уверен, что министр обороны и другие заинтересованные ведомства предпримут в конечном счёте необходимые шаги, чтобы защитить национальные интересы нашей родины. Я очень сильно обеспокоен этими действиями США, я считаю их контрпродуктивными, – отметил Антонов.

По словам посла, после выхода американцев из ДОН у России "не будет возможностей видеть, что происходит на территории Соединённых Штатов".

Антонов также добавил, что власти США не захотели проявить политическую волю в решении вопросов по данному договору. Дипломат подчеркнул, что вместо нахождения компромиса, Штаты решили просто выйти из ДОН.