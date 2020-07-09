В Хабаровском крае пока не назначен врио губернатора

В Хабаровском крае пока не назначили временно исполняющего обязанности главы региона после того, как нынешний губернатор Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации покушений. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя правительства края.

— Врио губернатора пока не назначен, — приводит агентство слова собеседника.

Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии региона Василий Агуленко, если Фургала всё же признают виновным и отстранят от должности, то выборы нового главы могут быть назначены в июне 2021 года, а пройдут они, вероятнее всего, в сентябре.