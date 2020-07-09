Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о "подковёрной игре" в деле

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием нетрезвого актёра Михаила Ефремова, рассказал о "подковёрной игре" в связи с уголовным делом. Об этом сообщает телеканал RT.

— Началась некая подковёрная игра. И если мы возьмём за основу всё, что было сказано в течение этого месяца, а у нас 8-го числа исполняется месяц с этой трагедии, то мы видим, насколько менялась позиция за это время, — сказал он.

В качестве примера адвокат привёл высказывания артиста, сделанные им за этот период, в которых он сперва признавал свою вину. После этого, по словам Добровинского, Ефремов "издевательски" предложил усыновить детей погибшего, несмотря на то что им 28 и 30 лет.

Правозащитник отмечает, что спустя ещё некоторое время актёр сменил "политическую ориентацию", а в конечном итоге и вовсе всё пришло к ситуации, в которой Ефремов "не виноват" и решил воспользоваться 51-й статьёй конституции, чтобы не свидетельствовать против себя.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм, экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.