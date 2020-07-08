Пьяный — не убийца? Как наказали бы Ефремова в старину

С одной стороны, во все времена сей порок вроде бы однозначно порицали, а с другой — считали не отягчающим, а, наоборот, смягчающим обстоятельством.

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Только не подумайте, что мы специально показали американского сенатора, как будто у нас своих нет. Если честно, он вообще не настоящий. Но справился со своей ролью прекрасно, правда? В Древнем Риме это могло бы стать его постоянной работой: была такая специальная должность — пьяный сенатор. В трудовые обязанности входило регулярно закладывать за воротник и в этом виде разгуливать по улицам, вызывая всевозможные эмоции у окружающих. Так сказать, в назидание другим. Правда, в VII веке до нашей эры столь завидная карьера продлилась бы недолго — по драконтовским законам его полагалось казнить. Да и Солон тоже не помиловал бы. Сенатор — это ведь как-никак высокопоставленный человек, высшее должностное лицо, так? Вот, а в античном мире таких вельмож именовали архонтами.

Архонту, если его застанут пьяным, наказание — смерть Солон

Вообще, в то время любому человеку пристойно было пить только разбавленное вино, да и то в умеренных количествах. У древних греков склонность к вину в чистом виде считалась тлетворным влиянием скифов. Ещё один законодатель — Залевк — разрешал его употреблять строго по назначению врача. Соответственно, без рецепта, опять же, высшая мера.

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Отношение к преступлениям в пьяном виде несколько разнилось. К примеру, древнегреческий мудрец Питтак (жил в VII–VI вв. до нашей эры) призывал считать нетрезвое состояние отягчающим обстоятельством. Аристотель же, напротив, взывал к снисхождению. И, надо сказать, слово Питтака считалось более веским — он входил в список "Семи мудрецов", то есть особо чтимых мыслителей и деятелей, а Аристотель — нет.

А вот интересная деталь: Платон предписывал, чтобы пиршества с возлияниями проходили под руководством трезвых людей. То есть приглашаешь к себе компанию, и все веселятся, кроме тебя — хозяин контролирует ситуацию. Впрочем, такие удивительные люди действительно встречаются, наверняка вы можете кого-то припомнить, верно? Да, а ещё он считал так: до 18 лет нельзя пить вино ни в каком виде вообще, с 18 до 40 знать меру, а с 40 лет можно уже ни в чём себе не отказывать. Но это не распространяется на воинов, судей и, что примечательно, рулевых, то есть тех, которые правят вёслами. При такой ответственной службе пьянство, конечно, противопоказано.

С наступлением христианской эры в каноническом праве Римской католической церкви состояние алкогольного опьянения при совершении преступления было обозначено следующим образом: в самом преступлении человек не виноват, а вот в том, что напился, виноват, и наказать за это надо строго.

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Упомянем также римского юриста Фаринация (XVI–XVII вв. нашей эры): по его мнению, нельзя прощать человеку, если он хватил лишнего, ЗНАЯ, что в этом состоянии его обязательно потянет на подвиги. Только как это доказать, знал он или не знал?

Теперь давайте посмотрим, как этот вопрос был поставлен в нашей стране. И первым делом надо смотреть, очевидно, "Русскую правду". Это самый древний дошедший до нас отечественный кодекс. Восходит ко временам Ярослава Мудрого. Это значит, XI век. И в этом сборнике, к примеру, говорится, что ежели купец возьмёт и пропьёт чужой товар, то дальнейшую судьбу этого негодяя будут решать хозяева разбазаренного имущества.

Насчёт убийства было так: если "в пиру явлено", стало быть, при распитии спиртного, то полагалось платить штраф. Если "в разбое", то есть умышленно, то сначала тоже ограничивались выплатой ущерба. Но потом разбойники совсем распоясались, и пришлось ввести смертную казнь. Однако как только в казне обнаружилось заметное снижение дохода от душегубцев, наказание обратно перевели в финансовую плоскость. Но в целом получалось так, что пьяным убийце оказаться было в любом случае выгоднее.

Далее. Соборное уложение 1649 года. Здесь надо понимать так: первым делом убийцу пытать тем способом, которым совершено убийство. Ежели под пытками преступник заявил, что "пьяным делом" убил, тогда бить кнутом и вместе с семьёй отдать "в холопи". Пытки страшнее кнута, да? Значит, мы имеем алкогольное опьянение как смягчающее обстоятельство.

А где в городех и на посадех и по слободам и в уездах в волостях в селех и в деревнях учинится убойство смертное, а убьёт до смерти боярской человек боярского же человека, и того убойцу пытати, которым обычаем убойство учинилося, умышленном ли, или пьяным делом, а не умышленном. И будет убойца учнет говорити с пытки, что убил неумышленном, в драке пьяным делом, и того убойцу бив кнутом и дати на чистую поруку з записью, что ему впредь так не воровати, и взяв по нем порука, выдати тому, у кого он человека убил, и з женою и з детьми в холопи, а жены и детей убитого человека у того боярина, у которого человека убили, не отъимати. А будет истец станет бити челом о долгу убитого, что он был должен, и в долгу отказати из Соборного уложения 1649 года

Но Пётр Великий категорически был против смягчения каких-либо обстоятельств для пьяниц. Посему в Воинском артикуле 1715 года говорится вот что:

Когда кто пьян напьётся и в пьянстве своём что злаго учинит, тогда тот не токмо, чтоб в том извинением прощение получил, но по вине вящшею жестокостию наказан быть имеет. А особливо, ежели такое дело приключится, которое покаянием одним отпущено быть не может, яко смертное убивство и сему подобное: ибо в таком случае пьянство никого не извиняет, понеже он в пьянстве уже непристойное дело учинил из Воинского артикула 1715 года

Обратите внимание: согласно документу, убийство — это такое дело, которое "одним покаянием отпущено быть не может".

Следующий документ, в котором говорится о том, чего можно натворить "по пьяному делу", — Свод законов 1834 года. В нём сказано, что человек, совершивший преступление в нетрезвом виде, в любом случае признаётся виновным. А дальше нужно установить, а не СПЕЦИАЛЬНО ли он напился ради того, чтобы учинить такое дело.

За преступление, учинённое в пьянстве, когда доказано, что виновный привёл себя в сие состояние именно с намерением совершить сие преступление, определяется также высшая мера наказания, за то преступление в законах положеннаго. Когда ж, напротив, доказано, что подсудимый не имел сего намерения, то мера его наказания назначается по другим сопровождавшим преступление обстоятельствам из Свода законов 1834 года

Итак, в случае убийства если преступник довёл себя выпивкой до непотребного состояния с намерением после этого отправиться на дело, ему дадут максимум положенного за убийство. А если он докажет, что просто хотел повеселиться и ни об чём таком не помышлял, у него появляется шанс выйти из этой воды несколько более сухим. Имеются, знаете ли, основания подозревать, что доказать отсутствие злого умысла во многих подобных случаях вполне реально. Выходит, опять-таки выпившего, вероятнее всего, накажут не так строго, как трезвого.

Семимильными шагами двигаемся дальше. Следующая остановка — 1919 год. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Мы, конечно, тысячекратно извиняемся, но там в этом смысле в точности, как в правовых нормах церковников: у пьяного, в общем-то, белый билет, но, само собой, пить нельзя.

Суду и наказанию не подлежат лица, совершившие деяние в состоянии душевной болезни или вообще в таком состоянии, когда совершившие его не отдавали себе отчёта в своих действиях, а равно и те, кто хотя и действовал в состоянии душевного равновесия, но к моменту приведения приговора в исполнение страдает душевной болезнью. К таковым лицам применяются лишь лечебные меры и меры предосторожности статья 14 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 года

Всё, больше тут по теме ничего нет. Зато есть в постановлении Совнаркома, вышедшем неделю спустя.

За распитие незаконно приготовленных и незаконно полученных крепких напитков, упоминаемых в предыдущих статьях, в публичных местах, во всякого рода заведениях, а также за допущение такого распития и за появление в публичном месте в состоянии опьянения виновные в том лица подвергаются лишению свободы с принудительными работами на срок не менее одного года из постановления СНК РСФСР от 19.12.1919 "О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ"

Значит, убил кого-то в пьяном виде — посадят минимум на год за пьянство.

Теперь берём Уголовный кодекс 1922 года. Здесь тоже говорится, что абсолютно безнаказанным останется преступление в состоянии "временного расстройства", когда человек "не отдаёт себе отчёта" и прочее. В то же время есть оговорка:

Действие настоящей статьи не распространяется на лиц, которые привели себя в состояние опьянения для совершения преступления из статьи 17 Уголовного кодекса РСФСР 1922 года

Опять: напились "для совершения преступления". Для храбрости. Это вполне вероятно, но представляется труднодоказуемым. А во всех остальных случаях — понять и простить.

В УК от 1926 года формулировка уже другая:

Действие настоящей статьи не распространяется на лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения из Уголовного кодекса 1926 года

Вот это другое дело. Чувствуете разницу: выпил с целью убийства и убил в пьяном состоянии? А всё потому, что в 25-м ввели госмонополию на производство спиртного. Как следствие, бум самогонщиков и рост преступности.

Согласно УК от 1960 года, пить стало совсем недальновидно: от уголовной ответственности это не освобождает, а вот на принудительное лечение — ПОМИМО тюрьмы — отправить вполне могут. А вот и в дополнение указ Президиума Верховного Совета "Об усилении ответственности за хулиганство" (1966 год):

Совершение преступления лицом, находящимся в состоянии опьянения, является обстоятельством, отягчающим ответственность из статьи 12 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года

Это правило прочно сидело где-то в подсознании людей все последовавшие советские годы. Даже если они не знали больше ничего из законодательства СССР, ЭТО знали все. А вы, кстати, в курсе, что в 96-м году правило отменили? Нет? Добро пожаловать в наш клуб. Похоже, мало кто знал. Вот так, отменили — и всё: опьянение перестало отягчать. Спустя 11 лет постановление Верховного суда полностью это подтвердило:

Совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ, законом не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание из постановления Верховного суда от 11 января 2007 года

И, наконец, самые свежие поправки в Уголовный кодекс, то есть то, что действует на сегодняшний день:

Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ