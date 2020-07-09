В России могут ввести обязательную маркировку детских игрушек

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Виктор Зубарев направил письмо главам Минздрава и Минпромторга, в котором предложил подумать о введении в стране обязательной маркировки детских игрушек. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данный документ парламентария.

Как говорится в обращении Зубарева, по данным Института развития правового общества, оборот контрафактных игрушек в России достиг 30 миллиардов рублей. Уточняется, что более половины покупателей этих товаров не могут отличить оригинальную продукцию от подделки. Депутат отметил, что именно неоригинальные игрушки несут серьёзную угрозу для здоровья детей.

— Профильное сообщество подтверждает выводы экспертов о достижении "трёхлетнего максимума" в сегменте и подчёркивает всплеск производства и реализации неоригинального ассортимента, — приводят "Известия" текст письма Зубарева.

Стоит отметить, что данную инициативу уже поддержали глава Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов и зампред фракции ЛДПР, глава Комитета по труду Ярослав Нилов. А заместитель председателя фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов подчеркнул, что при введении обязательной маркировки могут подняться цены на игрушки, поэтому лучше стоит ужесточить контроль над качеством продаваемого товара.