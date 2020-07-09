Стало дешевле летать. Стоимость авиабилетов по России этим летом упала почти на 30%

Средняя цена билета туда-обратно на авиаперелёт по России летом 2020 года на 28% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Туту.ру.

Стоит отметить, что средняя стоимость билета снизилась с 15 632 до 11 191 рубля. Данные были рассчитаны на основе проданных авиабилетов с 1 мая, дата путешествия: с 1 мая по 1 сентября.

– Цены на авиабилеты с вылетом в августе немного выросли по целому ряду направлений – в первую очередь в курортные города. Но это если сравнивать с ценами на билеты с вылетом в июне и июле 2020 года. А если сравнить цены на перелёты в августе 2020 и августе 2019, то в этом году цены ниже. Так что в этом августе летать выгоднее, нежели год назад, – рассказали в Туту.ру.

Средняя стоимость билетов на самолёт с вылетом в июне составила чуть более 9,5 тысяч рублей, в июле – чуть более 11 тысяч, а в августе – примерно 13 тысяч рублей.