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Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

Жертвами CoViD-19 уже стали почти 550 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

На планете с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано уже более 12 миллионов случаев инфицирования.

Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 12 007 327 человек. Такие цифры были получены на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Большинство случаев заболевания данной инфекцией зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417).

Кроме того, по данным университета, выздоровело за всё время от CoViD-19 6 539 099 человек, 548 799 пациентов скончались.

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