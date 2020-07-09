Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

На планете с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано уже более 12 миллионов случаев инфицирования.
Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 12 007 327 человек. Такие цифры были получены на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Большинство случаев заболевания данной инфекцией зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417).
Кроме того, по данным университета, выздоровело за всё время от CoViD-19 6 539 099 человек, 548 799 пациентов скончались.