Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов

На планете с начала пандемии коронавирусной инфекции зафиксировано уже более 12 миллионов случаев инфицирования.

Как сообщают в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент CoViD-19 выявили у 12 007 327 человек. Такие цифры были получены на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Большинство случаев заболевания данной инфекцией зарегистрировано в США (3 051 427), Бразилии (1 713 160) и Индии (742 417).