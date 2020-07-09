Житель Сахалина устроил взрыв газа после ссоры с женой

Взрыв в многоквартирном жилом доме в Южно-Сахалинске устроил один из его жителей после того, как поссорился с женой. Он же стал единственным пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

— Пострадавший находится в реанимации областной больницы, в сознании, уже дал первые показания правоохранительным органам, — говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС РФ, в подвале пятиэтажного дома произошёл взрыв баллона с кислородом без последующего возгорания. В результате в одной из комнат на первом этаже обрушился пол. Спасателями было эвакуировано 23 человека, пострадавшего госпитализировали с сильными ожогами.

Все, кто временно остался без жилья, были доставлены в пункт временного пребывания, а дом, где произошло ЧП, в ближайшее время будет осмотрен специалистами на предмет пригодности для проживания. Ситуация находится на личном контроле главы региона.