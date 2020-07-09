Названы регионы России, в которых чаще всего болеют дети

В прошлом году на территории России дети в возрасте до 14 лет чаще всего болели в Ненецком автономном округе, Карелии и Архангельской области. Такие данные приводит в своём статистическом сборнике Минздрав РФ, сообщает РИА "Новости".

– Всего болезней на 100 тысяч детского населения: Ненецкий автономный округ – 344 737,1, Республика Карелия – 340 476, Архангельская область – 337 987, – говорится в сборнике ведомства.

Стоит отметить, что самая низкая заболеваемость среди детей зафиксирована в Чеченской Республике, где показатель на 100 тысяч населения равен 59 053,5, а также в Кабардино-Балкарии – 115 297,7 и в Туве – 121 807,9.

Всего в 2019 году у детей до 14 лет было зарегистрировано почти 57 миллионов заболеваний. Этот показатель немного меньше, чем годом ранее.