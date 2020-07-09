Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания

За день до задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал в региональном парламенте, был спокоен и позитивен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Сергея Ильина.

— Вчера встречались с ним на заседании Думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчётом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен, — приводит его слова агентство.

Ильин отмечает, что про губернатора ранее ходило множество слухов, и вскоре общественность сможет узнать, насколько всё было обоснованно, ведь следствие должно будет предоставить факты и доказательства.