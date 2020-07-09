Депутат рассказал о поведении Фургала за день до задержания

За день до задержания губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступал в региональном парламенте, был спокоен и позитивен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Сергея Ильина.
— Вчера встречались с ним на заседании Думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчётом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен, — приводит его слова агентство.
Ильин отмечает, что про губернатора ранее ходило множество слухов, и вскоре общественность сможет узнать, насколько всё было обоснованно, ведь следствие должно будет предоставить факты и доказательства.
Ранее Лайф сообщал, что Сергея Фургала после задержания отправили спецрейсом в Москву, при этом его пресс-служба не смогла подтвердить информацию о его местонахождении. По версии следствия, глава региона является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края, а также Амурской области