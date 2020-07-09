На всякий случай берите зонтики. Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Жителей столицы в четверг ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 10 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 6–11 м/с, при грозе — с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В связи с дождём, грозой и ветром 9 июля в Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности.