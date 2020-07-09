Директора Приморского океанариума задержали во время получения взятки

Директора Приморского океанариума задержали во Владивостоке по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает портал "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Логинов систематически требовал от подрядчиков, обеспечивающих жизнедеятельность Приморского океанариума ДВО РАН, откаты в размере 10% от стоимости контрактов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что директора поймали в момент очередной передачи денег — двух миллионов рублей. При этом общая сумма взятки составляла порядка девяти миллионов. В ближайшее время он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Его посредника обвиняют в пособничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере.

Как передаёт портал Primamedia, первыми заподозрили Логинова в незаконной деятельности его коллеги. Они своими силами выяснили факты, которые указывали на его возможные коррупционные нарушения, и обратились в правоохранительные органы.