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Сенатор Калашников назвал неожиданностью задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Подозреваемого в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей отправили в Москву.

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Сенатор Сергей Калашников. Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало неожиданностью. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Совета Федерации Сергей Калашников.

Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью, — сказал сенатор, отметив, что у него остались хорошие впечатления от совместной работы с политиком в Госдуме VI созыва.

Калашников не исключил, что в случае отстранения Фургала от должности ЛДПР выставит своего кандидата на выборах главы региона.

Напомним, утром 9 июля Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Видео задержания опубликовал СКР. Ранее обвинения были предъявлены ещё четырём членам организованной преступной группы, которые к этому причастны. Фургала отправили в Москву.

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