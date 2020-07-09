Сенатор Калашников назвал неожиданностью задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало неожиданностью. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член Совета Федерации Сергей Калашников.

— Для меня задержание Фургала стало полной неожиданностью, — сказал сенатор, отметив, что у него остались хорошие впечатления от совместной работы с политиком в Госдуме VI созыва.

Калашников не исключил, что в случае отстранения Фургала от должности ЛДПР выставит своего кандидата на выборах главы региона.