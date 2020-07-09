Министр по делам молодёжи Якутии оштрафован за нарушение условий госконтракта

Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Степан Саргыдаев оштрафован за нарушения условий госконтракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2019 году частный предприниматель заключил государственный контракт на публикацию в СМИ видеоролика. Однако впоследствии решением Саргыдаева срок оплаты был увеличен с 15 до 46 дней, несмотря на требования законодательства, запрещающие изменять существенные детали контракта после его заключения.