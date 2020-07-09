Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1173 пациента

Выздоровевшие могут сдать плазму крови.

35
Post cover

Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 162 086 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1173 пациента, — уточнила вице-мэр.

После курса лечения врачи для подтверждения отсутствия у человека заболевания проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выбор редакции

Loading...