В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1173 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 162 086 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1173 пациента, — уточнила вице-мэр.
После курса лечения врачи для подтверждения отсутствия у человека заболевания проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.