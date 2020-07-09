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СКР проверяет задержанного губернатора Хабаровского края Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям

Следственные действия с главой региона будут проводиться в Москве.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный утром 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей, проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что возбуждение уголовного дела в отношении Фургала — результат длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет. Следственные действия с участием главы Хабаровского края будут проходить в Москве, ему намерены предъявить обвинение. В суде следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в  Амурской области, — уточнила Петренко.

Работу осуществляет СК при взаимодействии с оперативниками из ФСБ и МВД в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке.

Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 годах. Видео задержания опубликовал СКР. Ранее обвинения были предъявлены ещё четырём членам организованной преступной группы, которые к этому причастны.

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