СКР проверяет задержанного губернатора Хабаровского края Фургала на причастность к особо тяжким преступлениям

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный утром 9 июля по подозрению в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей, проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что возбуждение уголовного дела в отношении Фургала — результат длительной и кропотливой работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет. Следственные действия с участием главы Хабаровского края будут проходить в Москве, ему намерены предъявить обвинение. В суде следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

— При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области, — уточнила Петренко.

Работу осуществляет СК при взаимодействии с оперативниками из ФСБ и МВД в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке.