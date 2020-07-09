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СК: Обвиняемые в убийствах бизнесменов на Дальнем Востоке назвали Фургала организатором преступлений

Следствие сообщает, что для задержания губернатора Хабаровского края были собраны достаточные доказательства.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Исполнители убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах дали показания на губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как на организатора преступлений.

Соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений. В том числе имеются показания свидетелей и потерпевших, — говорится в сообщении СК РФ.

Эти данные проверили в ходе следственных действий, в результате были собраны достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края.

Напомним, утром в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на Дальнем Востоке. По делу задержано ещё четыре человека. Сейчас Фургал на пути к Москве, где и будут проходить следственные действия.

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