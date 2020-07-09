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Хинштейн — о задержании Фургала: Удивлён, что так поздно

Депутат отметил, что бывший помощник губернатора был осуждён в 2011 году.

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Фото © Сергей Савостьянов / ТАСС

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не удивило главу Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета ЕР Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в "Твиттере".

Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно, — написал Хинштейн.

По его словам, имя бывшего депутата Госдумы появилось в оперативных учётах МВД ещё в 1990-е годы из-за связи с организованной преступной группировкой "Общак". Хинштейн добавил, что преступный авторитет Тимоха, бывший помощник Фургала, был осуждён в 2011 году.

Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла), — уточнил Хинштейн.

Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляют в Москву. В российской столице будут проходить следственные действия.

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