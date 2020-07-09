Хинштейн — о задержании Фургала: Удивлён, что так поздно

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не удивило главу Комитета Госдумы по информполитике, замсекретаря генсовета ЕР Александра Хинштейна. Об этом он сообщил в "Твиттере".
— Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно, — написал Хинштейн.
Не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником.Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла)— Александр Хинштейн (@Khinshtein) July 9, 2020
По его словам, имя бывшего депутата Госдумы появилось в оперативных учётах МВД ещё в 1990-е годы из-за связи с организованной преступной группировкой "Общак". Хинштейн добавил, что преступный авторитет Тимоха, бывший помощник Фургала, был осуждён в 2011 году.
— Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла), — уточнил Хинштейн.
Напомним, Сергей Фургал был задержан утром 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляют в Москву. В российской столице будут проходить следственные действия.