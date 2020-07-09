"Мы вместе работали". Депутат ГД прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Главу региона подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах.

Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выглядит очень тихим, спокойным и вежливым человеком. Однако, по мнению Морозова, подобные задержания не могут проходить без веских оснований.

— Мы работали, он был моим заместителем, всю работу выполнял, которую нужно было, качественно... Я думаю, что такие решения, они принимаются взвешенно, если оно такое принято, то значит, к сожалению, для этого были основания. Надеюсь, да и я просто уверен, что следствие будет проведено на высоком уровне, — сказал Лайфу Морозов.