"Мы вместе работали". Депутат ГД прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала
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Главу региона подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах.
Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выглядит очень тихим, спокойным и вежливым человеком. Однако, по мнению Морозова, подобные задержания не могут проходить без веских оснований.
— Мы работали, он был моим заместителем, всю работу выполнял, которую нужно было, качественно... Я думаю, что такие решения, они принимаются взвешенно, если оно такое принято, то значит, к сожалению, для этого были основания. Надеюсь, да и я просто уверен, что следствие будет проведено на высоком уровне, — сказал Лайфу Морозов.
Напомним, сегодня утром в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляют в Москву. Следственные действия будут проходить в столице.
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