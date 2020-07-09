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Регион
Опубликовано 9 июля 2020, 11:30
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"Мы вместе работали". Депутат ГД прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Фургала

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Главу региона подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах.

Председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выглядит очень тихим, спокойным и вежливым человеком. Однако, по мнению Морозова, подобные задержания не могут проходить без веских оснований.

Мы работали, он был моим заместителем, всю работу выполнял, которую нужно было, качественно... Я думаю, что такие решения, они принимаются взвешенно, если оно такое принято, то значит, к сожалению, для этого были основания. Надеюсь, да и я просто уверен, что следствие будет проведено на высоком уровне, — сказал Лайфу Морозов.

СКР опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Напомним, сегодня утром в Хабаровске задержали губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в организации покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. Также Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. СКР показал видео, как задержанного губернатора доставляют в Москву. Следственные действия будут проходить в столице.

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Анастасия Иванова
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