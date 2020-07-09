Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали за организацию серии убийств. Но у губернатора вторчермета есть и другие грехи

Есть такие редкие люди, которые добились всего сами: выжили в лихих девяностых, стали респектабельными бизнесменами и сели в кресла чиновников. Но Россия и мир изменились: закрыты границы, за которыми спрятаны капиталы, всё труднее усидеть сразу на двух стульях — бизнеса и политики, уже нельзя просто "порешать". И лишь Хабаровский край всё ещё держится по понятиям.

Девятого июня правоохранительные органы задержали губернатора Хабаровского края. Сергея Фургала подозревают в организации покушений на убийства ряда предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах.

Сергей Фургал подозревается в организации двух убийств и одном покушении. Следователи считают, что он может быть причастен к гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова.

Майор в отставке Евгений Зоря был убит 29 октября 2005 года. Киллер набросился на него, когда бизнесмен выходил из авто. Бывший военный сбил нападавшего с ног и кинулся бежать. Убийца выпустил ему в спину всю обойму из пистолета Макарова.

Булатова расстреляли возле гаража. В него всадили семь пуль. Три попали в грудь, три — в голову, одна — в руку. Затем киллер кинул гранату в сторону частного дома погибшего. Известно, что Булатов был милиционером, а затем вместе с Фургалом основал компанию по торговле цветметом.

Губернаторов в России не задерживали давно, тем более по такому делу. Но помимо обвинений в заказных убийствах у следователей может быть ещё много вопросов к Сергею Фургалу. Задержание представителя ЛДПР такого ранга по подозрению в убийствах лишний раз подтверждает выводы недавнего расследования Лайфа о порядках, процветающих в этой партии. Речь в расследовании шла о депутате Госдумы Андрее Свинцове.

Губернатор вторчермета

15 ноября 2019-го вышла статья Лайфа "Губернатор вторчермета. Новый клан на карте России", из которой можно было увидеть, что власть и экономику в Хабаровском крае давно заняли друзья и родственники губернатора от ЛДПР — Сергея Фургала. Это наглядно видно на примере местного депутатского корпуса.

Среди хабаровских депутатов трудно найти тех, кто не связан с бизнес-интересами семьи губернатора.

На момент выхода статьи Лайфа близкие губернатору люди монополизировали целую отрасль региона — экспорт лома чёрного и цветного металла. Из цифр отчётности и биржевых сводок становилось понятно, что металл продаётся в Корею по бросовой цене своим же компаниям и налоги платятся совсем не с тех сумм, что должны быть на самом деле. А Фургал, возможно, способствовал этому, проведя соответствующие законы ещё депутатом Государственной думы.

Но через считаные дни после статьи Лайфа в кабинетах и на предприятиях Хабаровска начались обыски. За давние заказные убийства были арестованы старый друг и партнёр Сергея Фургала по бизнесу и ещё несколько человек. Кроме того, активизировался московский партнёр, имеющий 50% в основном бизнесе, который давно уже потерял всякое влияние на триумфально избранного губернатора и безуспешно судился за хоть какой-то контроль в совместном бизнесе. В этот момент многие схемы, что называется, "посыпались". Но далеко не все...

Развод и девичья фамилия

Развод — иногда единственный выход для российского чиновника. В его социальном кругу официальный брак расторгается не только, когда умирают любовь и доверие. Чиновникам и политикам бизнес не положен — это называется коррупция. Но если супруги разводятся, то перестают попадать в декларации чиновника или политика. Парадокс в том, что никто даже в Хабаровском крае не может уверенно сказать, разведены ли Сергей Фургал и Лариса Стародубова.

Губернатор Сергей Фургал и Лариса Стародубова. Фото © DVhab.ru

До статьи Лайфа 19 ноября 2019-го половиной акций завода "Амурсталь" владели поровну жена губернатора и близкий друг (тот, которого арестовали в конце ноября). А вокруг флагманского для региона предприятия расположилась целая эскадра аффилированных компаний. Одна из них, с ничем не примечательным именем ООО "Строитель", несколько лет подряд увеличивала выручку: 142 000 — в 2016-м, 607 839 000 — в 2017-м, 1 876 706 000 — в 2018-м и 3 326 692 000 рублей — в 2019-м. И почти те же цифры в графе "себестоимость продаж" — значит, чистую прибыль налоговые органы видели небольшую. Стопроцентной владелицей ООО "Строитель" с 2018 года значилась Екатерина Малофеева, девичья фамилия которой — Стародубова. Падчерица губернатора Сергея Фургала.

Кредиты для падчерицы

ООО "Строитель" в 2018 году получило в "МСП-банке" кредиты на сумму почти в 645 млн рублей. Теоретически этот заём, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса за счёт средств федерального бюджета, мог быть частью кампании по обеспечению денежными средствами других бизнес-структур, аффилированных с губернаторской семьёй. Выдавались кредиты не просто так, а под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края. А в 2019-м компания прокредитовалась на 2 485 705 000 рублей.

Но 14 мая 2020 Екатерина Малофеева перестаёт быть учредителем ООО "Строитель", и в это же время её бывшая компания тонет в арбитражных судах с двумя формулировками "о банкротстве" и "неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки". Суммы исков очень разные, впечатляет тот, что на 286 207 257 рублей. Но формально падчерицы Сергея Фургала эти проблемы уже не касаются. Как и кредитные обязательства...

Нельзя так просто взять и купить контрольный пакет

Впрочем, по информации Лайфа, проблемы эти явно тревожат того самого московского акционера, что до ноября прошлого года имел только 50% акций в хабаровском семейном бизнесе и судился даже за то, чтобы просто получить от партнёров финансовую отчётность, а после ареста давнего друга Сергея Фургала выкупил ещё и его 25%, вроде бы получив контрольный пакет. С тех пор московский акционер сам собирает доказательства для правоохранителей и рассылает их по инстанциям.

И вроде ты владеешь контрольным пакетом компании, продающей на многие миллиарды рублей лом чёрных и цветных металлов за рубеж. Но если присмотреться, то зарубежные покупатели из Кореи, Панамы, Китая и Гонконга не только берут лом по заниженной в два раза цене, но и имеют бенефициаров с вполне русскими фамилиями Шухов и Позднякова. И ООО "Строитель" Малофеевой продал им не так много, как похожее ООО "Сталком" её матери Ларисы Стародубовой. Её компания с момента создания заключила 284 международных контракта.

Круги на болоте