Соколы Фургала. Кто мог быть исполнителем убийств, в организации которых подозревают хабаровского губернатора

Разборки криминальных авторитетов

Арестованному главе Хабаровского края Сергею Фургалу инкриминируют организацию в 2004–2005 гг. двух убийств: бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Рассмотрим каждое из преступлений в отдельности...

Осенью 2004 года в Хабаровске убили отставного майора ВС, известного местного коммерсанта и обладателя канадского паспорта Евгения Зорю. Он только что припарковал свою иномарку и направлялся пешком домой. В пятидесяти метрах от отделения милиции на него напал неизвестный. Зоря сопротивлялся и даже ухитрился сбить нападавшего с ног. Но всё равно полёг на месте. В спину Евгению Зори выпустили целую обойму из пистолета Макарова. По итогам расследования так никого и не задержали. Нашли лишь восемь гильз и оружие, которое киллер скинул неподалёку.

Друзья-партнёры Зори жаждали возмездия. За информацию об убийстве они обещали денежное вознаграждение — $20 тысяч. Но и это не помогло. Основная версия преступления на тот момент сложилась следующая: Евгений Зоря поплатился за связь с криминальным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке Краб. Несколько лет Краб якобы являлся "смотрящим" по Хабаровску, однако в апреле того же года был низложен местной ОПГ "Общак", с которой у него произошёл конфликт.

Юрий Масленников Фото © mzk1.ru

Чуть позже в овраге нашли труп ещё одного сторонника Масленникова — Владимира Бабия. Он тоже являлся видным хабаровским предпринимателем и владел крупным городским торговым центром "Дом одежды". Примечательно, что почти одновременно с Бабием и Зорёй от рук киллеров погиб коммерс Александр Адамов. Поначалу в смерти Адамова обвиняли его брата, но позже суд признает последнего невиновным. То есть убийство Александра Адамова по сей день осталось нераскрытым "висяком".

Моисеевцы, скрытая камера в сауне и граната

В 2005-м от пуль и добитый гранатой на пороге своего хабаровского особняка погибает бывший милиционер Олег Булатов. И в этом случае ни киллеров, ни заказчика не нашли. Но ниточка появилась, и вела она... к Сергею Фургалу. На тот момент будущий губернатор только-только вступил в ряды ЛДПР и избирался в краевой парламент Хабаровска. Погибший экс-милиционер Булатов, по сути, являлся первым силовым партнёром Фургала. Вместе они владели компанией по оптовой торговле ломом — ООО "ВЭС-маркетинг" — ... до поры до времени. А потом Сергей Фургал сошёлся с Михаилом "Тимохой" Тимофеевым.

Тимофеев быстро стал новым телохранителем Фургала, отодвинув на второй план Олега Булатова. По информации УВД Хабаровского края, в 90-е и нулевые Тимоха был лидером преступной группировки, сколоченной из трёх сотен членов спортклуба "Моисей". Она подмяла под себя весь регион, промышляя крышеванием бизнеса и заказными убийствами. В банде Тимофеева имелись даже подрывники и группа прослушки. Показательные факты: в принадлежащем Тимохе ресторане "Серая лошадь" во все столы спрятали микрофоны, а сеть его саун "Баден-Баден" оснастили скрытыми видеокамерами. Михаил Тимофеев приглашал туда крупных бизнесменов, чиновников и депутатов, заманивая их большими скидками.

Моисеевцы (слева), Михаил "Тимоха" Тимофеев (справа). Фото © KP.RU © mzk1.ru

Поговаривают, именно Тимоха посоветовал своему патрону вступить в ряды ЛДПР. В 2007-м, после того как Фургал победил на выборах в Госдуму РФ, его крыша Михаил Тимофеев стал респектабельным помощником депутата. С огромным трудом правоохранителям удалось засадить Тимоху лишь в 2011-м. Его осудили на восемь лет за рэкет, которым он обложил таксистов, и эта мелочь — единственное, что прокурорам удалось доказать в суде. А элдэпээровцы поддерживали Михаила как могли. Его арест члены партии назвали чистой воды провокацией против оппозиционного депутата Фургала, а самого Тимофеева — благонадёжным человеком, бывшим чекистом .

Михаил Тимофеев за решёткой. Фото © Кадр из видео YouTube / Жернова Фемиды

Тимоха не так давно освободился. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", сразу после отсидки в марте 2019-го он уселся в кресло гендиректора консалтинговой компании центра экономических исследований "Пояс и путь". Эту фирму учредила его жена. Прибыли там никакой нет, одни убытки, и налоги платятся копеечные. А суть деловой активности посредническая: закупка древесины у лесозаготовительных предприятий и перепродажа китайским концернам. Лесное посредничество четы Тимофеевых выглядит подозрительно. По сути, его фирма — прокладка, подобные создаются, чтобы уходить от налогов.

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