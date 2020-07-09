Жириновский — о задержании Фургала: Он губернатор, он никуда не сбежит

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было произведено не в самой корректной форме. Политик отметил, что главе региона могли предложить сесть в машину и проехать дальше.

— Необязательно надевать наручники, губернатор не преступник, никуда не сбежит, — сказал депутат Госдумы.

По мнению Жириновского, подобные действия силовиков необходимо "как-то остановить".

— С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в данном регионе. Территория больше, чем Турция, — подчеркнул Жириновский.