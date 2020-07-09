Жириновский — о задержании Фургала: Он губернатор, он никуда не сбежит

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было произведено не в самой корректной форме. Политик отметил, что главе региона могли предложить сесть в машину и проехать дальше.
— Необязательно надевать наручники, губернатор не преступник, никуда не сбежит, — сказал депутат Госдумы.
По мнению Жириновского, подобные действия силовиков необходимо "как-то остановить".
— С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в данном регионе. Территория больше, чем Турция, — подчеркнул Жириновский.
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля по пути на работу. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержано ещё четыре человека. Следственные действия с Фургалом будут проходить в Москве.