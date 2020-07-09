Володин — о задержании губернатора Хабаровского края Фургала: Перед законом все равны

Спикер Госдумы призвал не политизировать это дело и отметил, что подобная ситуация была бы неприятна для любой фракции. Он напомнил, что ранее по делу о взятках был осуждён бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

Напомним, утром в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержано ещё четыре человека. Следственные действия с Фургалом будут проходить в Москве.