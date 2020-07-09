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Регион
Опубликовано 9 июля 2020, 12:38
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Володин — о задержании губернатора Хабаровского края Фургала: Перед законом все равны

Вячеслав Володин. Фото © duma.gov.ru

Вячеслав Володин. Фото © duma.gov.ru

Спикер Госдумы призвал не политизировать дело.

Перед законом все равны, правоохранительные органы всё сделали правильно, нормы были соблюдены. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Спикер Госдумы призвал не политизировать это дело и отметил, что подобная ситуация была бы неприятна для любой фракции. Он напомнил, что ранее по делу о взятках был осуждён бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.

Нужно бороться за чистоту власти, — подчеркнул Володин.

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Напомним, утром в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушения на убийство ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. По делу задержано ещё четыре человека. Следственные действия с Фургалом будут проходить в Москве.

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Эмила Сидорова
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