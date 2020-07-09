Задержанный губернатор Хабаровского края доставлен в Москву

Губернатор Хабаровского края, которого ранее задержали по подозрению в организации убийств, доставлен в Москву. Самолёт Сергеем Фургалом на борту приземлился в Шереметьево.

По данным ТАСС , главу региона сопровождают сотрудники ФСБ и СК РФ. Сейчас его везут на допрос.

Напомним, утром был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. Эту информацию следствию подтвердили и исполнители преступлений. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на Дальнем Востоке. По делу задержано ещё четыре человека.