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Задержанный губернатор Хабаровского края доставлен в Москву

Самолёт с Фургалом на борту уже приземлился в столице.

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Губернатор Хабаровского края, которого ранее задержали по подозрению в организации убийств, доставлен в Москву. Самолёт Сергеем Фургалом на борту приземлился в Шереметьево.

По данным ТАСС, главу региона сопровождают сотрудники ФСБ и СК РФ. Сейчас его везут на допрос.

Напомним, утром был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. Эту информацию следствию подтвердили и исполнители преступлений. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на Дальнем Востоке. По делу задержано ещё четыре человека.

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