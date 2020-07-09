В Кремле прокомментировали задержание губернатора Хабаровского края

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, спецслужбы доложили об этом Владимиру Путину в установленном порядке.

— Принадлежность Фургала или другого гражданина к криминалу может признать только суд, и предъявленные обвинения должны быть представлены в суде. Без этих доказательств делать заявления преждевременно, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Фургал в настоящий момент остаётся губернатором Хабаровского края.