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В Кремле прокомментировали задержание губернатора Хабаровского края

Президенту также уже доложили о случившемся.

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Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, спецслужбы доложили об этом Владимиру Путину в установленном порядке.

Принадлежность Фургала или другого гражданина к криминалу может признать только суд, и предъявленные обвинения должны быть представлены в суде. Без этих доказательств делать заявления преждевременно, — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что Фургал в настоящий момент остаётся губернатором Хабаровского края.

Напомним, утром был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. Эту информацию следствию подтвердили и исполнители преступлений. Также главу региона проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на Дальнем Востоке. Фургала привезли в Москву, где будут проходить следственные действия.

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