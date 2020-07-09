В Кремле заявили, что решения об отставке Фургала с поста губернатора пока нет

Президент РФ Владимир Путин может принять решение об увольнении Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края на основе материалов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, пока решение об отставке Фургала не принято, если и когда это произойдёт, власти сообщат.

— Если и когда президент примет такое решение [об увольнении Фургала], а такое решение он может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия, мы вас об этом проинформируем, — сообщил Песков.

Он уточнил, что информация о задержании губернатора Хабаровского края была представлена по линии Следственного комитета.

— Разумеется, службы докладывают президенту в установленном порядке, — добавил Песков, не уточнив, когда именно лидер России был проинформирован о деле Фургала.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что к выводу о принадлежности задержанного к криминальным группировкам может прийти лишь суд, сейчас они преждевременны.

— В настоящий момент губернатором является Фургал, — ответил пресс-секретарь Путина на вопрос, рассматривает ли президент кого-то в качестве кандидата на пост главы Хабаровского края.