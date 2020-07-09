СМИ: По делу Сергея Фургала задержаны двое краевых депутатов от ЛДПР

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутатов Хабаровского края от партии ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает РИА "Новости" .

Отмечается, что задержания связаны с уголовным делом против губернатора Сергея Фургала, однако, в отличие от главы региона, их подозревают в мошенничестве. Официального подтверждения этой информации нет.

Как ранее сообщал Лайф, Сергей Фургал был задержан сегодня утром в Хабаровске. Следствие подозревает его в организации покушений на бизнесменов в 2004–2005 годах. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершённым на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. Губернатора уже доставили в Москву, где будут проходить следственные действия.